Заработал инспекционный портал с данными о проверках предприятий

Государственная регуляторная служба Украины совместно с МЭРТ и при поддержке Офиса эффективного регулирования (BRDO) запустила пилотный модуль системы мероприятий государственного надзора (контроля) – ИАС ГНК.

На сайте портала сообщается, что инспекционный портал в Украине является пилотным модулем планирования мероприятий государственного надзора (контроля) и сбора информации для запуска интегрированной автоматизированной системы государственного надзора (контроля).

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Сейчас в системе данных за 2018 год указано 21,739 внеплановых проверок, 108,773 запланированных проверок и 27,302 комплексных проверок.

В целом в единой системе опубликовано почти 250 тыс. запланированных проверок на 2018 и 2019 год и более 50 тыс. их результатов.