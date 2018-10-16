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До 2020 года ГФС введет электронный аудит рисков неуплаты налогов

До 2020 года ГФС введет электронный аудит рисков неуплаты налогов

Государственная фискальная служба Украины работает над введением электронного аудита, который планируется запустить в полном объеме до 2020 года.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

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Как отмечают в ГФС, электронный аудит уменьшит вмешательство в отбор рисков для проверки.

«Электронный аудит даст возможность обнаруживать большую часть рисков еще до проверки, значительно ускорит и упростит процедуры анализа данных, существенно уменьшит затраты рабочего времени на проведение проверки как должностных лиц, так и налогоплательщиков. И как следствие мы получим эффективный аудит при уменьшении человеческого вмешательства в отбор рисков для проверки и углубленного исследования», – сообщил и.о. председателя ГФС Александр Власов.

С введением е-аудита получение от налогоплательщика первичных документов в бумажном виде будет необходимым лишь по отобранным рискам с целью проверки возможных махинаций.

«ГФС уже использует рискоориентированную систему отбора плановых проверок. Проверяются только субъекты хозяйствования, которые имеют риски неуплаты налогов и сборов. И чем меньше эти риски у плательщиков – тем реже будут визиты налоговиков», – отметил Власов.

На сегодня налогоплательщики имеют возможность самостоятельно оценивать рисковость ведения собственной деятельности и вероятность попадания в мероприятия планового аудита.

Так, порядок формирования плана-графика проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков и критерии рисков от осуществления деятельности субъектов хозяйствования, является открытой информацией. А годовые планы-графики документальных плановых проверок обнародуются на официальном веб-портале ГФС.

Благодаря уточнению рисков неуплаты налогов доначисления по результатам проверок увеличились на 44% – с 20,5 млрд грн за январь-сентябрь 2017 года до 29,6 млрд грн за январь-сентябрь текущего года. В частности, по результатам плановых проверок доначисленные суммы выросли на 82%: с 8,6 млрд грн до 15,6 млрд гривень.

По материалам УКРИНФОРМ
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