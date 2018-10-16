До 2020 года ГФС введет электронный аудит рисков неуплаты налогов

Государственная фискальная служба Украины работает над введением электронного аудита, который планируется запустить в полном объеме до 2020 года.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

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Как отмечают в ГФС, электронный аудит уменьшит вмешательство в отбор рисков для проверки.

«Электронный аудит даст возможность обнаруживать большую часть рисков еще до проверки, значительно ускорит и упростит процедуры анализа данных, существенно уменьшит затраты рабочего времени на проведение проверки как должностных лиц, так и налогоплательщиков. И как следствие мы получим эффективный аудит при уменьшении человеческого вмешательства в отбор рисков для проверки и углубленного исследования», – сообщил и.о. председателя ГФС Александр Власов.

С введением е-аудита получение от налогоплательщика первичных документов в бумажном виде будет необходимым лишь по отобранным рискам с целью проверки возможных махинаций.

«ГФС уже использует рискоориентированную систему отбора плановых проверок. Проверяются только субъекты хозяйствования, которые имеют риски неуплаты налогов и сборов. И чем меньше эти риски у плательщиков – тем реже будут визиты налоговиков», – отметил Власов.

На сегодня налогоплательщики имеют возможность самостоятельно оценивать рисковость ведения собственной деятельности и вероятность попадания в мероприятия планового аудита.

Так, порядок формирования плана-графика проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков и критерии рисков от осуществления деятельности субъектов хозяйствования, является открытой информацией. А годовые планы-графики документальных плановых проверок обнародуются на официальном веб-портале ГФС.

Благодаря уточнению рисков неуплаты налогов доначисления по результатам проверок увеличились на 44% – с 20,5 млрд грн за январь-сентябрь 2017 года до 29,6 млрд грн за январь-сентябрь текущего года. В частности, по результатам плановых проверок доначисленные суммы выросли на 82%: с 8,6 млрд грн до 15,6 млрд гривень.