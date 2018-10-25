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Rolls-Royce поставит силовые установки для норвежских LNG-паромов

Rolls-Royce поставит силовые установки для норвежских LNG-паромов

Компания Rolls-Royce получила контракт на поставку энергетических установок и силовых агрегатов для четырех паромов Ro-Pax, которые будут использовать в качестве топлива сжиженный природный газ (LNG).

С января 2021 года эти корабли проекта Havyard 923 намерены курсировать на прибрежном маршруте между городами Берген и Киркенес. Они будут эксплуатироваться норвежской судоходной компанией Havila Kystruten.

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Паромы построят на верфях Astillero Hijos de J. Barreras (Испания) и Tersan (Турция).

Как отмечено в документе, Rolls-Royce обеспечит все четыре корабля элементами энергетической установки и двигателями.

Энергетическая установка включает в себя два LNG-резервуара с системами безопасности и управления. В силовом агрегате будут использованы четыре газовых двигателя Бергена: по два 9-цилиндровых и 6-цилиндровых на каждом пароме. Двигатели могут работать с переменной скоростью вращения вала, что позволит снизить расход топлива и выбросы вредных веществ.

По материалам enkorr
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