Rolls-Royce вместе с Intel разрабатывают автономные корабли

Компания Rolls-Royce объединилась с Intel для создания грузовых судов, которые будут перемещаться автономно. Эти корабли смогут ходить по морям и перевозить грузы без экипажа на борту.

Для осуществления данной задачи суда будут оборудованы специальными ЛИДАРами, тепловизионными, радиолокационными и HD-камерами. Навигация будет производиться с помощью искусственного интеллекта.

ИИ будет работать на базе процессора Intel Xeon Scalable. Решения он будет принимать, руководствуясь информацией, полученной благодаря датчикам.

Датчики будут собирать до 1 Тбайта данных в день. Храниться они будут на 3D NAND-накопителях Intel, действующих, как “черные ящики”.

Известно, что данный алгоритм уже тестируется на одном из паромов в Японии.