В ноябре в Киеве откроется сервисный центр для сборки трамваев Pesa

Сервисный центр для крупноузловой сборки польских трамваев Pesa откроется в Киеве через несколько недель.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян.

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“Недели через две мы планируем открыть сервисный центр Pesa. Там будет проходить крупноузловая сборка трамваев Pesa. Сейчас как раз поступает первый трамвай, который уже будет собран в Киеве. В прошлом у нас были небольшие задержки с запуском цеха. Но наша задача – сделать так, чтобы они потом открыли полноценное производство – возможно, с изготовлением запчастей на территории Украины”, – рассказал Давтян.

Напомним, КГГА через тендер в 2017 и 2018 годах приобрела польские трамваи Pesa и украинские “Электроны”.

При этом не так давно мэр Киева Виталий Кличко посетовал, что из 10 “Электронов” 7 находятся на ремонте.

“Я посмотрел отчет “Электрона”. К большому сожалению, мы сегодня видим, что трамваи “Электрон” у нас не работают и не ездят. В разные периоды времени максимум 2-3 единицы из 7 (на данный момент уже 10 – ред.) ездят. Мы покупаем эти трамваи за такие же деньги, как трамваи Pesa, которые прекрасно ездят. Мы с большим уважением относимся к отечественным производителям и хотели бы, чтобы они развивались, но они должны предоставлять качественный продукт”, – добавил замглавы КГГА.