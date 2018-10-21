Стало известно, когда начнут ремонтировать мост на Шулявке

Работы по ремонту Шулявского путепровода начнутся через несколько недель. Об этом рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, пишет Сегодня.

По словам чиновника, мост на Шулявке полностью разберут до конца декабря. Давтян уточнил, что объездные пути сделаны, есть схема движения.

“Когда разберут путепровод, будет установлен светофор на проспекте Победы”, – добавил он.

Давтян также уточнил, что существует проблема со сносом части корпусов завода “Большевик”, которые мешают строительству одного из “листьев” путепровода. Сейчас идут переговоры КГГА с Фондом госимущества и заводом “Большевик”. Этот объект не подлежит приватизации, хотя у завода есть огромная задолженность перед городом по налогу на землю. Цифра достигла более 150 млн гривен.

“Зачесть сумму задолженности в обмен на цех невозможно, ведь задолженность не перед городом, а перед ГФС, которая собирает налог. Поэтому мы сегодня ведем переговоры с Фондом госимущества о том, чтобы они списали и разрушили этот цех, а город пошел бы навстречу и сделал им в качестве компенсации льготную ставку на аренду земли в период, скажем, 4-5 лет”, – рассказал чиновник.