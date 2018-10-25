Apple патентует систему подзарядки батарей между движущимися электромобилями

Компания Apple подала в Управление по патентам и товарным знакам США патентную заявку, в которой описывается система зарядки электромобилей в процессе движения, получившая название Peloton. Роль «зарядной станции» в системе исполняет другой электромобиль (EV).

В описании патента подчеркивается, что предлагаемая Купертино система динамической зарядки позволит электромобилям путешествовать дальше, с большим комфортом и с меньшим расходом энергии.

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В патентной заявке отмечается, что система Peloton может использоваться двумя независимыми электромобилями. Но, похоже, она позволит связать в колонну большее количество EV.

Помимо прочего, это даст возможность увеличить пробег на одной зарядке за счет активного использования «караванной» аэродинамики. Ее суть заключается в том, что за передвигающимся впереди транспортным средством образуется зона разряженного воздуха, в которой резко снижается аэродинамическое сопротивление движущегося позади авто.

Apple предлагает использовать для подзарядки особую выдвижную штангу, которая соединит между собой батареи двух (или более) электромобилей.

Судя по описанию, она также обеспечит взаимодействие бортовых компьютеров нескольких EV, что позволит синхронизировать их скорость и маневры. В случае необходимости, штанга быстро убирается внутрь кузова заряжающего электромобиля.