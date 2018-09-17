Apple получила 62% прибыли от всех продаж мобильных телефонов в мире

Компания Apple продала 43% всех телефонов по цене выше $400 во втором квартале 2018 и заработала большую часть прибыли от мобильных телефонов.

Apple заработала в 3,6 раза больше, чем Samsung, и в три раза больше, чем четыре самых крупных китайских бренда вместе взятых, сообщает Apple Insider.

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62-процентная доля Apple в прибыли, полученной во втором квартале, намного опередила 17% прибыли Samsung, и в три раза превысила прибыль Huawei, OPPO, Vivo и Xiaomi в Китае. Прибыль более 600 других брендов мобильных телефонов составила менее 1 процента.

На втором месте остается компания Samsung, при этом доход компании за год упал на 21%. Аналитики объясняют это слабыми продажами Galaxy S9 в втором квартале 2018 года.

“Доля Samsung в сегменте от $600 до $800 снизилась из-за меньшего, чем ожидалось, уровня продаж серии Galaxy S9”, – отметил аналитик Тарун Патак. При этом в сегменте выше $800 88% всех продаж составляют iPhone.

На третьем месте Huawei с 8% рынка. При этом за последний год китайский бренд существенно нарастил прибыль – сразу на 107%. Далее идут OPPO (5%) и Vivo (4%). На шестом месте оказалась компания Xiaomi (3%), которая увеличила доход сразу на 747%. Усилия китайских брендов по продаже флагманов высшего класса привели к тому, что их общая прибыль достигла $2 млрд.

Аналитики добавляют, что прибыль в отрасли в подавляющем большинстве создавалась высококачественными премиальными моделями. И хотя общий спрос на смартфоны упал на 1 процент во втором квартале, продажи смартфонов премиум-класса выросли на 7 процентов по всему миру.