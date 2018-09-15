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Правительство Трампа освободило некоторую продукцию Apple от пошлин на ввоз из Китая - WSJ

Правительство Трампа освободило некоторую продукцию Apple от пошлин на ввоз из Китая - WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа освободила корпорацию Apple от пошлин на производимые в Китае умные наручные часы и беспроводные наушники.

Apple Watch и AirPods не будут облагаться пошлинами даже на фоне увеличения новых тарифов на продукцию из Китая.

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После повышения пошлин, тариф на ввоз Apple Watch и AirPods должен был вырасти со $ 115 до $ 126, что могло привести к повышению цены на продукты Apple.

Руководство компании уже успело предупредить правительство Трампа о том, что новые пошлины могут сильно навредить компании, большая часть чьей продукции изготавливается как раз в Поднебесной.

В свою очередь Трамп ответил, что Apple может сократить издержки на пошлины “до нуля” – для этого необходимо всего лишь перевести производство из Китая в США.

По материалам Зеркало Недели
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