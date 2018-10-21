Гройсман назвал стоимость запуска экспресса в аэропорт "Борисполь"

Строительство железной дороги и запуск экспресса с железнодорожного вокзала Киева в аэропорт “Борисполь” обошлись в 580 млн гривен.

Об этом сообщает премьер-министр Владимир Гройсман.

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По словам Гройсмана, проект экспресса стоил около 580 млн гривен. Он также сравнил стоимость с нереализованным проектом “Воздушный экспресс”, который оценивался в 3,2 млрд гривен.

Гройсман отметил, что добраться с киевского вокзала в аэропорт можно будет за 35 минут, стоимость проезда составит 80 гривен. Он также добавил, что экспресс начнет работать в ноябре.