Строительство Воздушного экспресса в Борисполь вышло на финишную прямую

Укрзализныця завершила строительство эстакады через автомобильную дорогу Киев-Харьков для экспресса, который будет курсировать между станцией Киев-Пассажирский и Международным аэропортом Борисполь.

Об этом говорится в сообщении компании на официальной Facebook-странице.

Читайте также: В Сети показали новый поезд Київ-Бориспіль

Сейчас продолжается обустройство железнодорожной станции Борисполь-аэропорт.

Также сообщается, что 24 октября Укрзализныця покажет СМИ ход строительства скоростной линии от Центрального железнодорожного вокзала до Борисполя.

В начале октября в Борисполе построили две платформы для скоростной железнодорожной линии из Киева в аэропорт.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман обещал запустить Воздушный экспресс до конца 2018 года.