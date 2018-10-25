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Минприроды назвало регионы, которые больше всего завалены мусором

Минприроды назвало регионы, которые больше всего завалены мусором

В Украине по состоянию на 21 октября выявлено почти пять тысяч стихийных свалок, о которых в Минприроды сообщили граждане. Больше всего сообщений поступило из Киевской (1125), Харьковской (380) и Днепропетровской (350) областей.

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, информирует пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что из поданных заявок убрано около половины свалок, еще более тысячи – в стадии выполнения.

В Минприроды отмечают, что хуже всего реагируют на сообщения о свалках на Хмельнитчине, где местными властями не удалена ни одна из 49 свалок. Такая же ситуация на Кировоградщине, где не убрано ни одного мусорника из 46 заявленных гражданами. Кроме того, 196 заявок из 203 просрочены на Херсонщине.

Также не спешат удалять свалки на Полтавщине: из 97 выявленных свалок убрано лишь 7, в Одесской области убрано всего 2 со 136 свалок.

Больше всего свалок в течение двух лет ликвидировано в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях.

Также с осени 2016 года на подконтрольных Украине территориях Донетчины и Луганщины граждане обнаружили около 100 свалок. Но на Донетчине удалены почти 93% свалок из 52 заявленных. На Луганщине – около 55% из 48 заявленных в обращениях.

По материалам Зеркало Недели
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