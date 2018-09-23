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Всемирный банк: к 2050 году количество мусора в мире возрастет на 70%

Всемирный банк: к 2050 году количество мусора в мире возрастет на 70%

К 2050 году в мире будет 3,4 миллиарда тонн мусора.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всемирным банком.

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По данным исследования, в 2016 году города мира “произвели” 2,01 млрд тонн твердого мусора. То есть ежедневно каждый человек на планете оставлял о себе память в виде 0,74 кг мусора. Однако к 2050 году количество мусора возрастет на 70% и составит 3,4 млрд тонн.

По данным авторов исследования, в менее развитых странах, особенно в бедных городских районах таких стран, люди испытывают наиболее серьезное негативное влияние от мусора, который там не собирается и не убирается должным образом.

По данным исследователей, бесконтрольно и опасным для окружающей среды и людей способом в таких странах уничтожается более 90% всего твердого мусора.

При этом скопление мусора здесь часто служит рассадником заболеваний, является дополнительным фактором изменения климата и, наконец, поощряет городскую преступность.

По материалам Економічна Правда
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