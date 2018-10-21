Украина расширит железнодорожное сообщение со странами ЕС

Укрзализныця и Литовская железная дорога подписали соглашения о расширении сотрудничества в сфере интермодальных перевозок.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.
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“Положительная возрастающая динамика товарооборота между Украиной и странами ЕС ставит перед нами новые вызовы. Нам необходимо обеспечить надежное и эффективное транзитное сообщение в направлении Балтийское – Черное море. У нас уже есть успешный опыт сотрудничества между Украиной и Литвой – это грузовой контейнерный поезд Викинг и пассажирский поезд четырех столиц”, – отметил министр Владимир Омелян.
Министерство инфраструктуры и в дальнейшем будет расширять железнодорожное сообщение со странами ЕС, подчеркнул он.
Омелян также добавил, что Украина имеет все возможности для продолжения коридора Балтийское – Черное море до Каспийского моря и далее в Азию.
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