С нового года стоимость проезда в поезде "Четыре столицы" могут снизить

В “Укрзализныце” надеются, что с нового года смогут уменьшить стоимость проезда в поезде “Четыре столицы” №31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

Об этом сказал в пятницу в беседе с журналистами и.о. председателя правления ПАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов.

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“Мы будем работать до конца этого года по имеющимся тарифам, а когда будем пересматривать тарифную политику на следующий год, то будем смотреть: если будет возможность, то снизим тарифы. Это будет зависеть от заполняемости поездов”, – сказал Кравцов.

При этом он отметил, что уже сейчас пассажиры проявляют незаурядное внимание к поезду, и в первый рейс он отправился заполненным на 55 процентов, в то время, как на других международных рейсах считается хорошим сигналом заполняемость на 30 процентов.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, в свою очередь, объяснил, что регулированием тарифов на пассажирские перевозки занимается Министерство инфраструктуры, а “Укрзализныця” “имеет соответствующий предел, где она сама может принимать решение по регулированию тарифа”.

“То, что больше этого предела – это сугубо компетенция тарифного совета Министерства инфраструктуры”, – сказал он, отметив, что в апреле этого года, когда впервые обсуждался вопрос запуска этого поезда, собственно и состоялось заседание тарифного совета, на котором были утверждены предварительные тарифы на стоимость билетов поезда “Четыре столицы”.

Однако, по словам Лавренюка, до конца этого года после анализа наполняемости поезда и других факторов опять “Укрзализныця” совместно с Мининфраструктуры вернутся к вопросу регулирования этого тарифа.

“Я убежден, что это направление является популярным, и заполняемость поезда будет достаточна для того, чтобы мы могли еще понизить тарифы”, – заявил он.

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