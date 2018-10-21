Исландия заинтересована в увеличении инвестиций в Украину

Исландия заинтересована в расширении двусторонней торговли и инвестиций в Украине.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Читайте также: Европейский банк готов вкладывать в Украину на 500 млн долларов больше каждый год – Гройсман

В частности, 24 октября замглавы комитета ВР по иностранным делам Борис Тарасюк принял с визитом вежливости посла Республики Исландия в Украине Арни Тора Сигурдссона.

Замглавы комитета поздравил посла с началом дипломатической миссии и выразил благодарность исландской стороне за поддержку Украины в международных организациях, в частности ООН, а также за продолжение санкционной политики ЕС в отношении РФ.

Во время встречи Сигурдссон отметил неуклонную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также позиции официального Рейкьявика о непризнании аннексии Крыма.

“Стороны отметили наличие значительного потенциала для углубления двустороннего диалога и взаимовыгодного экономического сотрудничества. Посол Арни Тор Сигурдссон отметил заинтересованность исландской стороны в расширении двусторонней торговли и инвестиций в Украине и перспектив сотрудничества по вопросам энергоэффективности, в частности развитии геотермальной энергетики”, – говорится в сообщении.