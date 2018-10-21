Европейский банк готов вкладывать в Украину на 500 млн долларов больше каждый год – Гройсман

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов ежегодно дополнительно инвестировать 500 млн долларов в развитие регионов Украины.

Об этом в ходе заседания правительства 24 октября сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время принятия постановления об упрощении процедуры привлечения местными властями инвестиций в инфраструктуру.

“Этот инструмент позволит местным бюджетам без согласования с центральным бюджетом взаимодействовать с международными финансовыми организациями. Я, кстати, встречался с Европейским инвестиционным банком, у них есть планы где-то плюс 500 млн долларов ежегодно инвестировать. Я обратил внимание на то, что мы сейчас помогаем реализовать проекты по реформированию теплоэнергетики во многих городах, нам необходимо обновление городского транспорта”, – рассказал Гройсман.

Отметим, Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине кредиты на развитие различных сфер инфраструктуры. Так, в ноябре 2017 года ЕИБ выделил Национальной энергетической компании “Укрэнерго” кредит на 130 млн евро для модернизации подстанций. Как отметили в ЕИБ, проект нацелен на повышение энергоэффективности, надежности оборудования, снижение эксплуатационных расходов.

Также в 2017 году ЕИБ прокредитовал украинских аграриев на сумму 400 млн евро – часть из этих средств направлена на модернизацию рыбного хозяйства и аквакультуры в Украине. По информации Минагропрода, Украина получила эти средства на 12 лет под низкий процент и с льготным периодом в четыре года, в течение которых не платит за пользование кредитом.