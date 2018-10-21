В Киеве появятся инспекторы парковок: как они будут работать

С ноября в Киеве штрафовать нарушителей ПДД будут 137 инспекторов парковочного пространства. В основном они будут проверять улицы в центральной части города.

Как сообщила на своей странице в Facebook Оксана Величко, фиксировать нарушителей инспекторы будут при помощи планшета, а штраф выписывать — по электронной подписи.

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“Инспектор будет двигаться с интервалом в десять минут и делать фото с привязкой к недвижимости. Через десять минут — повторная фиксация, для возможности накладывания штрафа (поскольку только первые десять минут бесплатны)”, — пояснила она.

Оплатить штраф нарушители смогут по смс, через паркомат, талон или при помощи специальной программы.

Отмечается также, что сотрудники КП “Киевтранспарксервис” не имеют права брать оплату за паркоместо.