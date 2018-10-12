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"Парковочная" реформа в Киеве затянулась: нет приборов и инспекторов

"Парковочная" реформа в Киеве затянулась: нет приборов и инспекторов

Полноценный запуск парковочной реформы, которая формально стартовала в столице 27 сентября, затягивается. Причины: отсутствие сертифицированных приборов фото- и видеофиксации нарушителей парковки и поиск кадров на должность инспекторов по парковке. Пока желающих – негусто.

Как рассказали в департаменте транспорта КГГА, за пару дней после запуска реформы со столичных дорог эвакуировали 40 авто. Нарушителей совместно выявляли патрульные, сотрудники КП “Центр организации дорожного движения” и КП “Киевтранспарксервис”.

“Эвакуация авто проводилась в первую очередь на участках с выделенными полосами для движения общественного транспорта”, – рассказали в департаменте.

Однако авто нарушителей на штрафплощадки не увозят в связи с тем, что у патрульных пока еще нет сертифицированных приборов фото- и видеофиксации нарушений. Когда они появятся, пока неизвестно.

“Мы не можем закупать оборудование, пока оно не сертифицировано, как только такое появится, мы сразу объявим тендер”, – рассказал советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

Тем временем коммунальщики начали устанавливать дорожные знаки, которые разрешают движение транспорта со скоростью не более 80 км/час. Первые установили на проспекте Бажана, всего они будут на 17 дорогах, где разрешено ездить с такой скоростью в период с 1 апреля по 1 ноября. Как объясняют в КП “Центр организации дорожного движения в Киеве”, нововведение заработает с весны следующего года, а до этого будет действовать ограничение в 50 км/час: “Также на проспекте Бажана и проспекте Победы устанавливаются дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений ПДД”.

По материалам Сегодня
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