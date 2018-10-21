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В Минюсте назвали самых крупных должников по зарплате

В Минюсте назвали самых крупных должников по зарплате

На сегодняшний день в тройку самых крупных должников по выплате зарплат входят Харьковское государственное авиационное производственное предприятие с суммой задолженности 74,5 млн грн, футбольный клуб “Металлист” (расформирован в 2016 году) с задолженностью 47,7 млн грн и ПАО “Запорожьеоблэнерго” – более 26 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции со ссылкой на замминистра Светлану Глущенко.

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Всего в настоящее время на исполнении государственной исполнительной службы находится 18,6 тыс. документов о взыскании зарплат на сумму 491 млн грн.

Наиболее проблемными являются предприятия-должники, которые находятся в процедуре банкротства, подчеркнула Глущенко.

По материалам Зеркало Недели
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