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В этом году исполнительная служба взыскала 356 миллионов долга по зарплате - Минюст

В этом году исполнительная служба взыскала 356 миллионов долга по зарплате - Минюст

С начала года органами государственной исполнительной службы взыскано с недобросовестных работодателей 356 млн грн задолженности по заработной плате.

Об этом сказала заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко во время селекторного совещания, информирует пресс-служба Минюста.

«В настоящее время на исполнении в органах государственной исполнительной службы находится 18,6 тыс. исполнительных документов о взыскании заработной платы на сумму 491 млн грн. Благодаря целому комплексу мер по ликвидации задолженности по заработной плате, которые Министерство юстиции приняло в апреле этого года, нам удалось взыскать 356 млн грн с недобросовестных работодателей и полностью погасить задолженность по заработной плате перед 26 тысячами работников. 26 тысяч людей наконец-то получили заработанные ими средства. Это реальный результат», – отметила Глущенко.

По ее словам, наиболее проблемными являются предприятия-должники, пребывающие в процедуре банкротства. Как отметила Глущенко, в процедуре банкротства сейчас пребывает 48 предприятий.

«Я хочу быть уверена, что исполнительная служба каждой области сделала все возможное для того, чтобы найти и реализовать имущество каждого предприятия-должника и ликвидировать задолженность по заработной плате перед его работниками», – подчеркнула заместитель министра юстиции.

По материалам УКРИНФОРМ
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