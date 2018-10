Samsung планирует выпустить ноутбук с гибким дисплеем

Первой компанией, которая представит и выпустит подобный смартфон с экраном, созданным своим подразделением, станет южнокорейский гигант Samsung. Ей должны ответить Huawei, Lenovo, Xiaomi и другие компании.

Ровно месяц назад стало известно, что Samsung запатентовала рекламные слоганы The Future Unfolds и The Future is Here, которые будут использоваться в маркетинговой кампании сгибающегося смартфона, а также других устройств с подобными гнущимися экранами.

В ходе недавнего интервью представитель Samsung подтвердил, что еще до фенов и стиральных машин нового поколения на рынке появится первый ноутбук, экран которого сможет сгибаться пополам. Сценарий применения кажется довольно логичным: одно устройство может выполнять роль ноутбука и большого дисплея/телевизора в полностью в разложенном состоянии.

Это позволит предложить пользователям действительно новый сценарий использования и вывести на рынок принципиально новое гибридное устройство, которое может подстегнуть продажи ноутбуков.