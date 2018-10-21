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Samsung планирует выпустить ноутбук с гибким дисплеем

Samsung планирует выпустить ноутбук с гибким дисплеем

Первой компанией, которая представит и выпустит подобный смартфон с экраном, созданным своим подразделением, станет южнокорейский гигант Samsung. Ей должны ответить Huawei, Lenovo, Xiaomi и другие компании.

Ровно месяц назад стало известно, что Samsung запатентовала рекламные слоганы The Future Unfolds и The Future is Here, которые будут использоваться в маркетинговой кампании сгибающегося смартфона, а также других устройств с подобными гнущимися экранами.

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В ходе недавнего интервью представитель Samsung подтвердил, что еще до фенов и стиральных машин нового поколения на рынке появится первый ноутбук, экран которого сможет сгибаться пополам. Сценарий применения кажется довольно логичным: одно устройство может выполнять роль ноутбука и большого дисплея/телевизора в полностью в разложенном состоянии.

Это позволит предложить пользователям действительно новый сценарий использования и вывести на рынок принципиально новое гибридное устройство, которое может подстегнуть продажи ноутбуков.

По материалам internetua.com
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