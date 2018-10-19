Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 3 0

Huawei наделит гибкий смартфон поддержкой 5G

Huawei наделит гибкий смартфон поддержкой 5G

Ричард Ю (Richard Yu), генеральный директор потребительской бизнес-группы Huawei, поделился новой порцией информации о гибком смартфоне, который вскоре планирует анонсировать компания.

Ранее руководитель Huawei заявлял, что смартфоны с гибким экраном, по сути, смогут стать альтернативой персональным компьютерам начального уровня. Наличие гибкого дисплея позволит наделить мобильные устройства принципиально новыми возможностями.

Читайте также: Huawei представила вычислительную платформу для ИИ-задач

Как теперь сообщают сетевые источники, Ю рассказал о коммуникационных возможностях гибкого смартфона.

«Мы работаем над гибкими телефонами. Гибкими телефонами с поддержкой 5G», — заявил руководитель Huawei.

Анонс новинки состоится в следующем году. По всей видимости, в сложенном состоянии устройство будет сопоставимо по размерам с обычным смартфоном. Раскрыв гаджет, пользователи получат доступ к большому экрану.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина