Huawei наделит гибкий смартфон поддержкой 5G

Ричард Ю (Richard Yu), генеральный директор потребительской бизнес-группы Huawei, поделился новой порцией информации о гибком смартфоне, который вскоре планирует анонсировать компания.

Ранее руководитель Huawei заявлял, что смартфоны с гибким экраном, по сути, смогут стать альтернативой персональным компьютерам начального уровня. Наличие гибкого дисплея позволит наделить мобильные устройства принципиально новыми возможностями.

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Как теперь сообщают сетевые источники, Ю рассказал о коммуникационных возможностях гибкого смартфона.

«Мы работаем над гибкими телефонами. Гибкими телефонами с поддержкой 5G», — заявил руководитель Huawei.

Анонс новинки состоится в следующем году. По всей видимости, в сложенном состоянии устройство будет сопоставимо по размерам с обычным смартфоном. Раскрыв гаджет, пользователи получат доступ к большому экрану.