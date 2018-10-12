Huawei представила вычислительную платформу для ИИ-задач

Компания Huawei анонсировала программно-аппаратную вычислительную платформу для ускоренной обработки рабочих нагрузок, связанных с искусственным интеллектом (ИИ).

Платформа под названием Huawei Atlas включает модули, карты, панели, периферийные станции и устройства для создания инфраструктуры на базе технологии искусственного интеллекта.

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В частности, в разработку вошли модуль ускорителя Atlas 200 AI размером вдвое меньше кредитной карты, карта ускорителя Atlas 300 AI (предназначена для дата-центров и периферийных серверов), периферийная станция Atlas 500 AI размером не больше ТВ-приставки и универсальная платформа Atlas 800 AI appliance.

Atlas 800 AI создаёт оптимизированную ИИ-среду и предустановленную базовую библиотеку программ. Устройство включает программное обеспечение для управления кластером и планирования заданий, а также возможности контроля производительности на уровне системы.

«Используя инфраструктурное решение на базе технологии искусственного интеллекта, совместимое с любыми сценариями и ориентированное на работу с конечными пользователями, периферией и облаком, Huawei помогает своим клиентам достигать коммерческого успеха в эпоху интеллектуальных технологий», — заявил вице-президент направления IT-решений компании Huawei Джой Хуан (Joy Huang), комментируя запуск Atlas.