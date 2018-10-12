Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 31 0

Huawei представила вычислительную платформу для ИИ-задач

Huawei представила вычислительную платформу для ИИ-задач

Компания Huawei анонсировала программно-аппаратную вычислительную платформу для ускоренной обработки рабочих нагрузок, связанных с искусственным интеллектом (ИИ).

Платформа под названием Huawei Atlas включает модули, карты, панели, периферийные станции и устройства для создания инфраструктуры на базе технологии искусственного интеллекта.

Читайте также: Audi и Huawei создадут центр разработки самоходных автомобилей в Китае

В частности, в разработку вошли модуль ускорителя Atlas 200 AI размером вдвое меньше кредитной карты, карта ускорителя Atlas 300 AI (предназначена для дата-центров и периферийных серверов), периферийная станция Atlas 500 AI размером не больше ТВ-приставки и универсальная платформа Atlas 800 AI appliance.

Atlas 800 AI создаёт оптимизированную ИИ-среду и предустановленную базовую библиотеку программ. Устройство включает программное обеспечение для управления кластером и планирования заданий, а также возможности контроля производительности на уровне системы.

«Используя инфраструктурное решение на базе технологии искусственного интеллекта, совместимое с любыми сценариями и ориентированное на работу с конечными пользователями, периферией и облаком, Huawei помогает своим клиентам достигать коммерческого успеха в эпоху интеллектуальных технологий», — заявил вице-президент направления IT-решений компании Huawei Джой Хуан (Joy Huang), комментируя запуск Atlas.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина