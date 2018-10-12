Audi и Huawei создадут центр разработки самоходных автомобилей в Китае

Компании Audi и Huawei объявили о заключении соглашения о сотрудничестве с целью создания систем автономного управления для автомобилей, реализуемых в Китае.

Партнёрство будет сосредоточено на разработке технологии автоматизированного управления четвёртого уровня (Level 4) согласно классификации Сообщества автомобильных инженеров (SAE), обеспечивающей полностью автономное управление автомобилем в специально отведенных участках — на автобанах и шоссе без одноуровневых пересечений проезжих частей.

Китайское правительство объявило в начале этого года о планах смягчить требования к размеру доли участия зарубежных компаний в совместных предприятиях, в результате чего автомобильный ландшафт в стране начал меняться.

Однако по отношению к самоходным технологиям китайские власти продолжают сохранять жёсткий подход, строго контролируя выдачу разрешений, необходимых для тестирования самоходных транспортных средств, а также количество лицензий на создание цифровых карт дорог страны, решающего фактора в разработке систем автономного управления.

Audi занимается тестированием самоходных технологий с Huawei в Китае с сентября этого года. В следующем году компания планирует открыть там центр разработки автономных транспортных средств.