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Samsung работает над технологией идентификации пользователей

Samsung работает над технологией идентификации пользователей

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало патентную заявку Samsung на новую технологию идентификации пользователей мобильных устройств.

Документ носит название «Метод получения биометрической информации и электронное устройство с его поддержкой» (Method for acquiring biometric information and electronic device supporting the same).

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Заявка была подана в апреле нынешнего года.

Речь идёт о распознавании пользователей по отпечаткам пальцев. Для сканирования южнокорейский гигант предлагает задействовать всю площадь дисплея смартфона.

Контролировать работу такого дактилоскопического датчика будет специальный микрочип. Сканирование отпечатка предлагается выполнять троекратно с целью повышения точности.

По материалам 3dnews.ru
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