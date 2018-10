Samsung работает над технологией идентификации пользователей

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало патентную заявку Samsung на новую технологию идентификации пользователей мобильных устройств.

Документ носит название «Метод получения биометрической информации и электронное устройство с его поддержкой» (Method for acquiring biometric information and electronic device supporting the same).

Заявка была подана в апреле нынешнего года.

Речь идёт о распознавании пользователей по отпечаткам пальцев. Для сканирования южнокорейский гигант предлагает задействовать всю площадь дисплея смартфона.

Контролировать работу такого дактилоскопического датчика будет специальный микрочип. Сканирование отпечатка предлагается выполнять троекратно с целью повышения точности.