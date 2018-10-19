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Samsung выпустит смартфон с исчезающей камерой

Samsung выпустит смартфон с исчезающей камерой

Компания Samsung работает над новой технологией, которая позволит скрыть камеры под дисплеем смартфонов.

Об этом сообщил неофициальный аккаунт Samsung_News_ в Twitter.

По данным источника, у корейского производителя уже достаточно прототипов с селфи-камерами, встроенными под дисплей. Тем не менее, подобные смартфоны не стоит ожидать ранее 2020 года.

Технология позволит решить проблему размещения фронтальной камеры и перестать использовать уловки вроде вырезов и выдвижных модулей, чтобы сохранить размер экрана.

Довольно известный китайский инсайдер под ником Ice Universe также опубликовал в своем аккаунте Twitter рендеры смартфона с точечными вырезами под камеру в дисплее.

По его словам, такие «дырявые» дисплеи станут широко распространены в 2019 году.

По материалам bigmir.net
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