В этом году НБУ направил правоохранителям 40 писем о подозрительных операциях в банках

Национальный банк Украины за январь-сентябрь 2018 года направил правоохранителям 40 писем о подозрительных операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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«За 9 месяцев 2018 года Национальный банк направил Службе безопасности Украины информацию относительно 36 банков и 8 небанковских финансовых учреждений: по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга направлено 29 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 54,5 млрд грн, 68,1 млн долл США, 9,4 млн евро. По результатам валютного контроля с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 11 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму более 58,8 млн грн, 315,2 млн долл. США, 1,6 млн евро, 57,2 млн руб», – говорится в сообщении.

Также в течение 9 месяцев 2018 года Национальным банком было отправлено пять сообщений о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В основном предоставленная правоохранительным органам информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уходом от налогообложения и тому подобное.