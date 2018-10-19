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Денег на строительство в аэропортах взлетных полос в бюджете-2019 нет - Омелян

Денег на строительство в аэропортах взлетных полос в бюджете-2019 нет - Омелян

В проект государственного бюджета на следующий год не удалось заложить средства на строительство взлетно-посадочных полос (ВПП) в Украине в 2019 году.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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“Инфраструктура – это базовая вещь для того, чтобы строить эффективную экономику Украины, но пока что наша мечта о выделении средств на строительство взлетных полос не исполнилась. В данный момент у нас нет поддержки. Я надеюсь, что переговоры в парламенте продолжатся и все же хотя бы на одну-две-три полосы в следующем году мы сможем средства найти”, – отметил Омелян.

По материалам Центр транспортных стратегий
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