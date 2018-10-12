Омелян анонсирует два морских и железнодорожных проекта, "которые изменят Украину"

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсирует два крупных проекта в морской и железнодорожной индустрии, которые должны быть реализованы с участием иностранных инвестиций.

Об этом он написал в Facebook.

“Обсудили с британским и американским бизнесом два больших проекта в морской и железнодорожной отраслях, которые изменят Украину. Будет интересно! И, конечно, будут новые неудачные «сенсации», чтобы этому помешать”, – отметил Омелян.

Он выразил надежду, что вскоре должно наступить время, когда об Украине не надо будет много рассказывать и убеждать, брать за руку и заводить топовых мировых инвесторов, несмотря на яростное внутреннее сопротивление, а инвесторы сами будут вкладывать миллиарды без всякой поддержки правительства, поскольку будут знать, что в Украине возможно и комфортно работать, их инвестиции защищены, а перспективы во всех сферах безумные.

Именно поэтому, по его словам, Мининфраструктуры ставит себе цель на 2018-2019 годы принятие закона о концессии, начало концессии морских портов и аэропортов, либерализацию рынка железнодорожных перевозок и создание реальной конкуренции в сфере грузовых и пассажирских перевозок.