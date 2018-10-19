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Японские мобильные операторы разрабатывают услуги на основе 5G

Японские мобильные операторы разрабатывают услуги на основе 5G

Крупные японские компании-операторы мобильной связи занимаются разработкой услуг с использованием сетей следующего поколения 5G.

Об этом сообщает NHK World-Japan.

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“Фирмы NTT Docomo, KDDI и Softbank планируют ввести технологию 5G в пробном порядке начиная с будущего года”, – говорится в сообщении.

Как ожидается, связь с использованием технологии 5G будет примерно в десять раз быстрее по сравнению с нынешней технологией, что позволит более быструю передачу данных.

Отмечается, что три компании планируют развернуть сети 5G на местах проведения крупных спортивных и других мероприятий. Они намереваются использовать эти сети для того, чтобы передавать пользователям из числа зрителей изображения высокой четкости, что, как считают операторы, усилит зрительские впечатления.

По материалам УКРИНФОРМ
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