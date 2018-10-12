Совершен первый в мире 5G-звонок

Крупнейший в Южной Корее оператор связи SK Telecom сообщил, что он совместно со специалистами Samsung совершил первый в мире звонок с использованием оборудования поколения 5G.

Оборудование предоставлено Samsung, хотя при переходе к развёртыванию коммерческих сетей будет использоваться оборудование Ericsson и Nokia.

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По словам руководства SK Telecom, по темпам освоения оборудования поколения 5G компания на месяцы опередила всех конкурентов в мире. Сервис данного поколения начнёт предоставляться SK Telecom уже до декабря текущего года.

Первый звонок с использованием стандарта 5G, чему предшествовали тестовые проверки всех составных частей передающего и принимающего оборудования, доказал способность компании поднять услуги сотовой связи на новый уровень.

Осуществлённый с поддержкой стандарта 5G звонок был проведён в лабораторных условиях, хотя и на коммерческом оборудовании. В ближайшие дни SK Telecom совместно с Samsung начнёт проверку оборудования в полевых условиях и проверку на устойчивость работы в условиях чрезвычайных ситуаций. В компании хотят быть уверенными в наивысшем качестве услуг 5G после начала их предоставления.