Совершен первый звонок через блокчейн

На мероприятии XBlockchain Summit на Бали был продемонстрирован звонок через блокчейн.

Это стало возможно благодаря стартапу Pundi X и устройству XPhone.

Читайте также: Австралия планирует применить блокчейн в системе госстрахования

Данное устройство представляет собой блокчейн-смартфон, которые не нуждается в услугах операторов связи. Он использует собственный блокчейн Function X.

Сообщается, новая система состоит из пяти ключевых компонентов, которые позволяют добиться максимальной степени децентрализации. К ним относятся операционная система Function X, блокчейн Function X, файловая система IPFX Function X, протокол FXTP и Docker Function X.

Разработчики сообщили, что операционная система Function X основывается на Android 9.0, благодаря чему является совместимой с приложениями для Android. Также на ней легко создавать и запускать децентрализованные приложения, утверждает стартап.

Сообщается также, что каждое устройство в экосистеме Function X будет функционировать как «нода с собственным адресом и приватным ключом, которые будут иметь уникальную привязку к имени ноды, а не к URL или IP-адресу».