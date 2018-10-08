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Австралия планирует применить блокчейн в системе госстрахования

Австралия планирует применить блокчейн в системе госстрахования

Австралийское правительство объявило о планах тестового применения блокчейна в национальной системе страхования недееспособности (NDIS). Программа под названием Making Money Smart позволит автоматизировать страховые выплаты и сократить вероятность мошенничеств.

Об этом сообщает официальный сайт Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO).

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“Потенциал этой технологии для NDIS является увлекательным, начиная от расширения возможностей для пользователей, снижения административных расходов для предприятий и большей прозрачности для правительства… “Умные деньги” знают, на что они могут быть потрачены, кем могут быть потрачены и когда они могут быть потрачены”, – говорится в официальном пресс-релизе CSIRO.

Making Money Smart является общим проектом Сommonwealth Bank и CSIRO. В его основе лежит концепция “умных денег”.

Авторы проекта пояснили, что выбрали NDIS потому, что эта страховая программа отличается персонализированными условиями выплат: каждый участник имеет индивидуальный план с несколькими категориями бюджета.

DL-технологии позволят автоматизировать процесс выплат и сделать страхование прозрачнее.

По материалам УКРИНФОРМ
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