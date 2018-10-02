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IBM получила патент на систему безопасности на базе блокчейна

IBM получила патент на систему безопасности на базе блокчейна

Согласно документу, опубликованному 2 октября на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO), американская технологическая корпорация IBM получила патент на систему безопасности, основанную на технологии блокчейн, пишет Сегодня.

Как пояснила IBM, заявка на этот патент была подана в сентябре 2017 года. В нем описывается технология, позволяющая определять бреши в системе безопасности при помощи подключения детекторов к блокчейн-системе, регистрирующей все события в сети. Это, в свою очередь, может помочь в предотвращении разных типов хакерских атак.

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Согласно IBM, в обычной системе хакер может без труда обмануть детектор, потому что “ни одно из устройств не знает друг о друге”, а также “подчистить” старые события, чтобы получить контроль над системой.

Однако при помощи новой блокчейн-системы, предлагаемой IBM, взломанный детектор можно обнаружить сразу же, т.к. в этом случае синхронизованные детекторы просто не достигнут консенсуса.

“Если информация, полученная для какого-либо события или транзакции, отличается, то один из детекторов, возможно, скомпрометирован”, – говорится в патентном документе.

По мнению IBM, использование технологии блокчейн в системах мониторинга поможет создать “менее уязвимую” сеть и улучшить безопасность.

По материалам Сегодня
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