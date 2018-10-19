Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 119 0

Комитет ВР просит МЭРТ предоставить данные о счетчиках тепла и воды

Комитет ВР просит МЭРТ предоставить данные о счетчиках тепла и воды

Комитет Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства просит Министерство экономического развития и торговли предоставить статистическую и аналитическую информацию о средствах учета (счетчиков тепла, горячей и холодной воды).

Об этом сообщает информационное управление ВР.

Читайте также: Правительство разрешило устанавливать счетчики тепла в старых домах

В частности, комитет решил перенести рассмотрение проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о метрологии и метрологической деятельности №9061 из-за необходимости дополнительного изучения вопроса.

“Минэкономразвития направлено обращение комитета с просьбой предоставить статистическую и аналитическую информацию о средствах учета (счетчиков тепла, горячей и холодной воды), а именно: количество установленных счетчиков (коммерческих узлов учета и индивидуальных) по видам, какая часть из них требует сертификации и на каких основаниях), периодов поверки (ее стоимости) и их результатов (процент замены, стоимость ремонта)”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что законопроект касается вопросов проведения периодической поверки средств измерительной техники, используемых для целей коммерческого, в том числе распределительного, учета коммунальных услуг, то есть домовых и квартирных счетчиков.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина