Комитет ВР просит МЭРТ предоставить данные о счетчиках тепла и воды

Комитет Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства просит Министерство экономического развития и торговли предоставить статистическую и аналитическую информацию о средствах учета (счетчиков тепла, горячей и холодной воды).

Об этом сообщает информационное управление ВР.

Читайте также: Правительство разрешило устанавливать счетчики тепла в старых домах

В частности, комитет решил перенести рассмотрение проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о метрологии и метрологической деятельности №9061 из-за необходимости дополнительного изучения вопроса.

“Минэкономразвития направлено обращение комитета с просьбой предоставить статистическую и аналитическую информацию о средствах учета (счетчиков тепла, горячей и холодной воды), а именно: количество установленных счетчиков (коммерческих узлов учета и индивидуальных) по видам, какая часть из них требует сертификации и на каких основаниях), периодов поверки (ее стоимости) и их результатов (процент замены, стоимость ремонта)”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что законопроект касается вопросов проведения периодической поверки средств измерительной техники, используемых для целей коммерческого, в том числе распределительного, учета коммунальных услуг, то есть домовых и квартирных счетчиков.