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Правительство разрешило устанавливать счетчики тепла в старых домах

Правительство разрешило устанавливать счетчики тепла в старых домах

Кабмин разрешил в старых домах с вертикальной системой отопления устанавливать приборы-распределители на отопительные приборы, и счетчики тепла в своем доме.

Об этом в Facebook написал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

“Отныне украинцы могут самостоятельно выбирать оптимальную систему индивидуального учета тепла. Это возможность экономить потребление тепла и платить исключительно по собственному счетчику. На правительстве приняли важное постановление, которым утвердили соответствующий порядок”, – прокомментировал Зубко.

Выбрать оптимальную систему индивидуального учета можно в случае, если есть техническая возможность инженерных систем в доме.

“Раньше индивидуальный (поквартирный) учет был доступен только для жителей домов с горизонтальной системой отопления. Жители старых домов, где отсутствует техническая возможность установить индивидуальный счетчик, платили за объем тепла, потребляемого всем зданием по коммерческому домовому узлу. Плата делилась пропорционально площади на всех. И все платили одинаково”, – рассказал Зубко.

Отныне, по его словам, владельцы квартир, которые установят квартирные счетчики (при горизонтальной разводке инженерных сетей в доме) или приборы-распределители на отопительные приборы (при вертикальной разводке), смогут регулировать температуру в своих квартирах, экономить тепло и платить исключительно по собственному счетчику.

По материалам УКРИНФОРМ
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