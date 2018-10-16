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Sony будет использовать блокчейн для защиты цифровых авторских прав

Sony будет использовать блокчейн для защиты цифровых авторских прав

Компания Sony объявила, что она будет использовать технологию блокчейн для защиты цифровых авторских прав. Проект начнется с образовательных материалов под управлением Sony Global Education, которые предназначены для бизнеса.

В Sony также рассказали, что решение экспериментировать с новой технологией пришло к ним после похожих действий со стороны других компаний — например, Kodak, которая запускает собственную криптовалюту. В пресс-релизе отмечается, что блокчейн идеально подходит для защиты прав в интернете, так как Sony в основном работает с цифровыми активами.

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В первую очередь Sony будет отслеживать цифровые транзакции в записях, которые особенно трудно подделать — в этом случае блокчейн будут использовать сами авторы контента. Сейчас же они при желании могут заниматься этим вручную, что отнимает много времени и усилий.

В будущем блокчейн позволит Sony отслеживать свой контент от процесса создания. Это означает, что пользователи смогут увидеть и проверить, кто создал контент, кто владеет на него правами и когда он был создан. В настоящее время Sony Global Education будет единственной платформой для экспериментов, но компания планирует, что и другой контент, например, музыка и фильмы, позднее будет защищен таким же образом.

По материалам internetua.com
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