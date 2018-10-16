Sony будет использовать блокчейн для защиты цифровых авторских прав

Компания Sony объявила, что она будет использовать технологию блокчейн для защиты цифровых авторских прав. Проект начнется с образовательных материалов под управлением Sony Global Education, которые предназначены для бизнеса.

В Sony также рассказали, что решение экспериментировать с новой технологией пришло к ним после похожих действий со стороны других компаний — например, Kodak, которая запускает собственную криптовалюту. В пресс-релизе отмечается, что блокчейн идеально подходит для защиты прав в интернете, так как Sony в основном работает с цифровыми активами.

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В первую очередь Sony будет отслеживать цифровые транзакции в записях, которые особенно трудно подделать — в этом случае блокчейн будут использовать сами авторы контента. Сейчас же они при желании могут заниматься этим вручную, что отнимает много времени и усилий.

В будущем блокчейн позволит Sony отслеживать свой контент от процесса создания. Это означает, что пользователи смогут увидеть и проверить, кто создал контент, кто владеет на него правами и когда он был создан. В настоящее время Sony Global Education будет единственной платформой для экспериментов, но компания планирует, что и другой контент, например, музыка и фильмы, позднее будет защищен таким же образом.