Sony анонсировала перезапуск первой PlayStation (видео)

Sony через 24 года перевыпустит первую PlayStation, говорится в блоге компании. Новая консоль будет в два раза меньше оригинала и без дисковода.

На новой приставке пользователи смогут играть в 20 предустановленных игр, считавшихся классическими на этой приставке: Final Fantasy VII, Tekken 3 и Wild Arms и другие. Стоимость PlayStation — $99. Старт продаж намечен на 3 декабря 2018 года.



При этом неизвестно, какой будет партия новой приставки и планирует ли компания в дальнейшем заниматься перевыпуском другой своей старой продукции.

Первая приставка PlayStation вышла в конце 1994 года. Официально компания выпустила около 100 млн консолей первого поколения, на ней вышли около 8 тыс. игр. Поддержку приставки Sony прекратила в 2006 году.