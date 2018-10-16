В Украине введут электронную регистрацию разрешений автоперевозчикам - Омелян

В Мининфраструктуры планируют до конца года ввести электронную регистрацию и сверку с таможней количества выданных разрешений на осуществление автомобильных перевозок.

Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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«В связи с тем, что у нас каждый год растет товарооборот со странами Европейского Союза, соответственно растет и доля автомобильных перевозок. Каждый год мы проводим переговоры с нашими коллегами из Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и других государств. За последние два года мы смогли существенно нарастить квоту для украинских автомобильных перевозчиков, но, безусловно, ее не хватает», – сказал Омелян.

Он отметил, что на прошлой неделе были завершены переговоры с польской стороной о выдаче дополнительных разрешений на этот год для украинских автоперевозчиков.

«Такие разрешения получены, но остается проблема с их прозрачной выдачей и отсутствием коррупционного фактора. На это было обращено внимание руководителя Государственной службы безопасности на транспорте. Более того, до конца года мы введем полностью электронную регистрацию и сверку с таможней относительно реального количества выданных разрешений, их пересечения границы, чтобы исключить коррупцию в этом случае», – сказал Омелян.