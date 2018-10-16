США разрешили полеты в три украинских города после запрета 2014 года

Федеральное авиационное управление США (FAA) разрешило американским авиакомпаниям и их компаниям-партнерам возобновить полеты в три украинских аэропорта, объяснив это тем, что ситуация там безопасная.

Об этом сообщает Reuters.

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“FAA сообщило, что разрешает осуществлять полеты в три дополнительных аэропорта Украины, в том числе во второй по величине город Украины, Харьков, поскольку он расположен на безопасном расстоянии от зоны боевых действий”, – говорится в сообщении.

Также вылеты и прилеты будут осуществляться в международные аэропорты Днипра и Запорожья. В FAA отметили, что операции там могут проводиться с “минимальным дополнительным риском”.

Как подчеркивают в Федеральном авиационном управлении США, условия безопасности “существенно стабилизировались в некоторых регионах Украины”. Кроме того, отмене ограничения посодействовало то, что в течение свыше двух лет полеты неамериканских авиакомпаний на черноморских маршрутах проходили безопасно.