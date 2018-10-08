Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 36 0

С начала года МАУ перевезла более 6 миллионов пассажиров

С начала года МАУ перевезла более 6 миллионов пассажиров

Пассажиропоток на рейсах авиакомпании “Международные Авиалинии Украины” в январе-сентябре 2018 года превысил 6 миллионов человек.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что пассажиропоток увеличился почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Доля трансферных пассажиров на регулярных рейсах МАУ составила 54%.

В течение указанного периода авиакомпания МАУ выполнила 46708 рейсов, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В то же время коэффициент занятости пассажирских кресел также увеличился на 0,6% и составляет 81,5%.

Объемы перевозки грузов и почты достигли 17 646 тонн, что на 17,4% превышает аналогичные показатели прошлого года, сообщили в компании.

За отчетный период МАУ расширила географию своих полетов и открыла четыре новых международных направления: из Киева в Копенгаген, Каир, Торонто и Дели.

С начала 2018 года МАУ в рамках программы расширения и обновления флота МАУ получила семь самолетов. Среди них – три воздушных судна нового для Украины типа Boeing 777-200ER и четыре современных лайнера Boeing 737-800, три из которых прибыли непосредственно с завода концерна Boeing в Сиэтле.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина