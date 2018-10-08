С начала года МАУ перевезла более 6 миллионов пассажиров

Пассажиропоток на рейсах авиакомпании “Международные Авиалинии Украины” в январе-сентябре 2018 года превысил 6 миллионов человек.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что пассажиропоток увеличился почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Доля трансферных пассажиров на регулярных рейсах МАУ составила 54%.

В течение указанного периода авиакомпания МАУ выполнила 46708 рейсов, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В то же время коэффициент занятости пассажирских кресел также увеличился на 0,6% и составляет 81,5%.

Объемы перевозки грузов и почты достигли 17 646 тонн, что на 17,4% превышает аналогичные показатели прошлого года, сообщили в компании.

За отчетный период МАУ расширила географию своих полетов и открыла четыре новых международных направления: из Киева в Копенгаген, Каир, Торонто и Дели.

С начала 2018 года МАУ в рамках программы расширения и обновления флота МАУ получила семь самолетов. Среди них – три воздушных судна нового для Украины типа Boeing 777-200ER и четыре современных лайнера Boeing 737-800, три из которых прибыли непосредственно с завода концерна Boeing в Сиэтле.