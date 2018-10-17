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В аэропорту Англии документы заменят приложением на смартфоне

В аэропорту Англии документы заменят приложением на смартфоне

В аэропорту «Хитроу» установят сканеры распознавания лиц и создадут для пассажиров специальное приложение для смартфона.

Загрузив в него паспортные данные и фото, пассажиры смогут проходить на борт без посадочного талона.

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Сканеры лиц будут работать по тому же принципу, что и биометрические системы в паспортах с электронными чипами. Для того, чтобы воспользоваться данной системой, нужно будет скачать на смартфон специальное приложение и загрузить в него необходимые данные.

Проект обойдется Британии в 50 млн фунтов стерлингов. Система должна значительно упростить процедуру вылета из страны.

В тестовом режиме новую биометрическую систему запустят летом 2019 года. Если она оправдает ожидания, то станет самым масштабным проектом с применением биометрических технологий в мире.

По материалам Корреспондент.net
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