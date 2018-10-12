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Япония предложит туристам электронные визы

Япония предложит туристам электронные визы

Японское правительство введет электронную визовую систему для туристов до апреля 2020 года.

Электронная виза позволит упростить процесс подачи документов, снизить нагрузку на диппредставительства и одновременно усилить иммиграционный контроль перед Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Токио.

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Онлайн-систему опробуют на китайских путешественниках, поскольку, по данным японского МИД, 60% туристических виз в 2017 году Япония выдала именно гражданам Поднебесной. Позже же электронными визами смогут пользоваться путешественники и из других стран.

В целом же в прошлом году Японию посетили 28,7 млн иностранных гостей, это на 19,3% больше, чем в 2016-ом.

До 2020-го японские власти надеятся увеличить туристический поток до 40 млн человек в год, а к 2030-му – до 60 млн.

По материалам УКРИНФОРМ
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