Япония предложит туристам электронные визы

Японское правительство введет электронную визовую систему для туристов до апреля 2020 года.

Электронная виза позволит упростить процесс подачи документов, снизить нагрузку на диппредставительства и одновременно усилить иммиграционный контроль перед Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Токио.

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Онлайн-систему опробуют на китайских путешественниках, поскольку, по данным японского МИД, 60% туристических виз в 2017 году Япония выдала именно гражданам Поднебесной. Позже же электронными визами смогут пользоваться путешественники и из других стран.

В целом же в прошлом году Японию посетили 28,7 млн иностранных гостей, это на 19,3% больше, чем в 2016-ом.

До 2020-го японские власти надеятся увеличить туристический поток до 40 млн человек в год, а к 2030-му – до 60 млн.