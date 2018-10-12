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Audi зарегистрировала новые логотипы

Audi зарегистрировала новые логотипы

Компания Audi зарегистрировала новые варианты дизайна фирменного логотипа. Предположительно, оригинальные версии “четырех колец” украсят автономные и подключаемые к сети модели немецкой марки.

Об этом пишет Quattroworld, обнаруживший патентные заявки на новые товарные знаки Audi в патентных ведомствах США и Германии.

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Сохранив внешние очертания “четырех колец”, компания изменила только внутреннюю часть логотипа. В одном варианте сохранились просто очертания колец, во втором – пересекаются только два центральных кольца, – передает Сегодня.

Предположительно, такой логотип может украсить модели, использующие технологию обмена данными от автомобиля к автомобилю (Vehicle-to-Vehicle, V2V).

“Четыре кольца” появились в 1932 году, когда компании DKW, Horch, Wanderer и Audi объединились в одну – Auto Union – ради создания “некоторых из самых необычных гоночных автомобилей эпохи”.

Со временем три из четырех марок были забыты, и сейчас Audi планирует напомнить о них, освежив свой фирменный логотип. Но могут быть и другие причины.

Сейчас модели марки украшает логотип 2009 года. Тогда был изменен шрифт надписи “Audi”, а традиционные кольца стали более объемными. Также было изменено и расстояние между пересекающиямися сторонами колец.

По материалам Сегодня
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