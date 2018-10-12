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BMW займется разработкой батарей с возможностью повторного использования и переработки

BMW займется разработкой батарей с возможностью повторного использования и переработки

Немецкий автопроизводитель BMW Group объявил о создании технологического консорциума со шведской компанией по производству аккумуляторных батарей Northvolt и бельгийской группой Umicore, занимающейся поставкой и переработкой материалов, с целью разработки батарей с полным замкнутым жизненным циклом для электрических автомобилей в Европе.

Созданные в рамках проекта батареи получат конструкцию с учётом возможности их дальнейшего повторного использования и переработки.

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Предполагается, что за длительным периодом первичного использования в качестве аккумуляторной батареи в автомобиле, возможно, будет следовать другая фаза вторичного использования батареи в качестве стационарного устройства для хранения энергии.

По окончании жизненного цикла батарея подвергается переработке, и полученное сырьё повторно используется, тем самым завершая цикл.

Сотрудничество компаний направлено на создание экологически безопасных и рассчитанных на длительную перспективу продуктов. Сообщается, что BMW Group предоставит консорциуму инвестиции, чтобы поддержать проект на начальном этапе.

По материалам 3dnews.ru
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