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В Киеве устанавливают дорожные знаки об ограничении движения до 80 км/ч

В Киеве устанавливают дорожные знаки об ограничении движения до 80 км/ч

В Киеве на проспекте Бажана в Дарницком районе столицы начали устанавливать дорожные знаки об ограничении скорости до 80 км/час.

Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Киева.

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В частности, согласно распоряжению Киеврады от 9 октября 2018 года, увеличение скорости движения будет действовать ежегодно в период 1 апреля – 1 ноября. До установки соответствующих дорожных знаков на указанных улицах действует скоростной режим 50 км/час. Завершить монтаж дорожных знаков коммунальщики планируют до 18 октября.

Киеврадой утвержден перечень из 17 участков на улицах столицы, где разрешается скорость движения транспорта до 80 км/ч:

*просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

  • Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);
  • ул. Міська (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
  • Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини);
  • Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы м. Киева);
  • просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);
  • просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади)
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);
  • ул. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
  • просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта “Киев”) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
  • бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
  • ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);
  • ул. Соборности (при условии установки распределительного транспортного ограждения).

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По материалам РБК-Украина
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