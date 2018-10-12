Радар TruCam: сколько админпротоколов составили патрульные за первый день

По дневную смену 16 октября, в первый день полноценного применения устройств измерения скорости TruCam патрульные составили 231 административный материал за нарушение скоростного режима.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий.

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“За дневную смену 16 октября составлен 231! административный материал за нарушение скоростного режима”, – написал он.

Напомним, штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч составит 255 грн. Штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч – 510 грн.

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