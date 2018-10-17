Онлайн-версия Word скоро получит режим диктовки (видео)

В начале этого года Microsoft впервые запустила общедоступную версию диктовки текста в настольном приложении Word. Теперь же она добралась и до веб-версии Office. Технология появится в онлайновой версии Word и OneNote в ближайшие недели. Это, как утверждается, поможет людям, страдающим дислексией.

Как утверждается, функция диктовки обеспечивает качественное распознавание и преобразование голоса в текст. Однако эта возможность пригодится не только людям с дислексией. Она найдёт своё место в школах и высших учебных заведениях.

Читайте также: Microsoft вошла в пятёрку крупнейших производителей компьютеров

Как сообщается, в 2019 году эту же функцию внедрят в онлайновые версии PowerPoint, Excel и Outlook.

Кроме того, Microsoft добавит систему перевода в реальном времени в сетевые версии в Word, OneNote и Outlook, а также OneNote для iPad, Mac и Windows 10. Утверждается, что переводчик поддерживает работу с отдельными словами, предложениями и страницами текста. Эта функция появится уже осенью.

В подразделении Microsoft Research занимаются проектом SilentVoice, который позволит говорить в самых шумных местах. Суть в том, что специальный датчик отслеживает колебания воздуха возле губ пользователя, расшифровывает их и переводит в текст.

Правда, это пока не коммерческая, а научная разработка, потому неизвестно, как скоро новинка появится в продаже.