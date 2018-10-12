Microsoft вошла в пятёрку крупнейших производителей компьютеров

Согласно данным Gartner, в настоящее время у Microsoft доля рынка компьютеров в США составляет 4,1%, благодаря чему она заняла пятое место, обойдя Acer.

Этого достижения компании удалось достичь благодаря устройствам серии Surface. Большой угрозы для находящейся на четвёртом месте с 13,7 % доли рынка Apple она не представляет, но это большой успех для компании, чьи результаты до этого указывались в категории «Остальные».

Читайте также: Microsoft инвестировал в популярный сервис такси

Хотя сейчас Microsoft находится в пятёрке крупнейших производителей на рынке США, для того чтобы занять такую позицию на мировом рынке, ей придётся приложить ещё немало усилий, тем более что к этому стремятся также Acer и ASUS. Несомненным лидером на мировом рынке, как отмечают исследовательские компании Gartner и IDC, является Lenovo.

HP и Dell немного увеличили свою долю по сравнению с прошлым годом, у Apple и ASUS наблюдается снижение поставок, а результаты Acer зависят от того, кто вёл подсчёты. Gartner не принимает к учёту компьютеры на Chrome OS, в отличие от IDC.

Несмотря на единство в определении лидера рынка, аналитики компаний разошлись в оценке объёма поставок компьютеров в целом. Gartner утверждает, что поставки компьютерных устройств в третьем квартале 2018 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,1 %, в то время как IDC считает, что объём поставок снизился на 0,9 %.